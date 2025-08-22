Алиев обратился к Бердымухамедову на саммите в Туркмении словами дорогой брат
Ильхам Алиев, Гурбангулы Бердымухамедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © ТАСС / Егор Алеев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к национальному лидеру Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову как к брату. Как передаёт Caliber.az, такое обращение прозвучало в ходе саммита «Туркменистан — Азербайджан — Узбекистан»,
«Обсуждение братскими странами вопросов в трёхстороннем формате имеет очень большое значение, это принесёт большую пользу и даст прекрасные результаты. Дорогой брат, ещё раз выражаю Вам благодарность», — сказал Алиев.
Саммит трёх постсоветских республик проходит в Туркмении. Стороны планируют рассмотреть вопросы развития торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и энергетического сотрудничества. По итогам встречи ожидается подписание ряда документов. В саммите также принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед жителями города Кяльбаджар, сообщил, что республика укрепляет свою военную мощь для обеспечения безопасности. По его словам, непредсказуемость мировых процессов требует постоянной готовности к войне, а гарантом безопасности страны является только сама Азербайджан.