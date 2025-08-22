Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 13:46

Алиев обратился к Бердымухамедову на саммите в Туркмении словами дорогой брат

Ильхам Алиев, Гурбангулы Бердымухамедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © ТАСС / Егор Алеев

Ильхам Алиев, Гурбангулы Бердымухамедов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © ТАСС / Егор Алеев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к национальному лидеру Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову как к брату. Как передаёт Caliber.az, такое обращение прозвучало в ходе саммита «Туркменистан — Азербайджан — Узбекистан»,

«Обсуждение братскими странами вопросов в трёхстороннем формате имеет очень большое значение, это принесёт большую пользу и даст прекрасные результаты. Дорогой брат, ещё раз выражаю Вам благодарность», — сказал Алиев.

Саммит трёх постсоветских республик проходит в Туркмении. Стороны планируют рассмотреть вопросы развития торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и энергетического сотрудничества. По итогам встречи ожидается подписание ряда документов. В саммите также принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лавров обсудил с главой МИД Армении контакты Пашиняна с Трампом и Алиевым
Лавров обсудил с главой МИД Армении контакты Пашиняна с Трампом и Алиевым

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед жителями города Кяльбаджар, сообщил, что республика укрепляет свою военную мощь для обеспечения безопасности. По его словам, непредсказуемость мировых процессов требует постоянной готовности к войне, а гарантом безопасности страны является только сама Азербайджан.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Туркменистан
  • Гурбангулы Бердымухамедов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar