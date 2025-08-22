Алиев обратился к Бердымухамедову на саммите в Туркмении словами дорогой брат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к национальному лидеру Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову как к брату. Как передаёт Caliber.az, такое обращение прозвучало в ходе саммита «Туркменистан — Азербайджан — Узбекистан»,

«Обсуждение братскими странами вопросов в трёхстороннем формате имеет очень большое значение, это принесёт большую пользу и даст прекрасные результаты. Дорогой брат, ещё раз выражаю Вам благодарность», — сказал Алиев.

Саммит трёх постсоветских республик проходит в Туркмении. Стороны планируют рассмотреть вопросы развития торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и энергетического сотрудничества. По итогам встречи ожидается подписание ряда документов. В саммите также принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.