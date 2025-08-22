Мессенджер MAX
22 августа, 13:10

СК задержал ещё одного вторгшегося в Курскую область бойца ВСУ

Российские следователи установили личность ещё одного ВСУшника, участвовавшего в незаконном вторжении в Курскую область. Как сообщает пресс-служба СК России, военнослужащий задержан и передан правоохранительным органам.

Допрос ВСУшника, атаковавшего Курскую область. Видео © Telegram / Следком

«Возбуждено уголовное дело в отношении младшего сержанта 103-й бригады территориальной обороны вооружённых формирований Украины Сергея Пронина. Он подозревается в совершении террористического акта в Курской области», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в мае Пронин, находясь на украинском бронетранспортёре «Казак» вместе с украинскими военнослужащими, совершил незаконное пересечение российской границы. В районе села Алексеевка Курской области он открыл огонь по гражданским объектам, мешая эвакуации мирных жителей. Эти действия нанесли серьёзный ущерб общественной безопасности Алексеевки и причинили значительный материальный вред местным жителям.

СК в настоящее время проводит работу по выявлению пострадавших мирных граждан и оценке ущерба, нанесённого гражданской инфраструктуре.

Ранее суд в Ростове приговорил бывшего гранатомётчика нацбата «Айдар»* Вячеслава Поповича к 27 годам заключения за участие в боевых действиях против ВС России. Его признали виновным в участии в незаконном вооружённом формировании.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Наталья Демьянова
