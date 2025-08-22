Раскрыты имена знаменитостей, которым закрыли двери ресторанов после скандалов

В мире, где лучшие места в престижных ресторанах — лишь часть роскошного образа жизни, порой звёзды демонстрируют неожиданные грани своего характера, которые, вероятно, лучше было бы вообще не показывать. О таких случаях рассказывает Кино Mail.

Руби Роуз. Фото © ТАСС / AP

Австралийская актриса Руби Роуз, прославившаяся своей жёсткой ролью в «Джоне Уике 2», в реальной жизни тоже порой перегибает с гневом. В 2016 году в новоорлеанском Rebellion Bar and Urban Kitchen она устроила скандал — по словам владельца, она забрасывала бармена картофелем. По её версии, это была реакция на оскорбления, но общественность восприняла инцидент неоднозначно.

Джейми Фокс. Фото © ТАСС / AP

Джейми Фокс, известный своей харизмой и остроумием, в январе 2017-го подрался с посетителем в ресторане Catch. Обладатель «Оскара» возил бедолагу лицом по столу. Конфликт быстро завершился тем, что всех участников попросили покинуть зал.

Бритни Спирс. Обложка © ТАСС / AP

2007 год стал для Бритни Спирс периодом серьёзных испытаний. В отеле Chateau Marmont её вывели охранники из-за агрессивного поведения. Она орала, размахивала меню и мешала другим гостям. Этот эпизод многие расценили как один из нервных срывов певицы в трудный жизненный момент.