Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 14:54

Раскрыты имена знаменитостей, которым закрыли двери ресторанов после скандалов

Кино Mail: Актёр Джейми Фокс в 2017 году подрался с посетителем ресторана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

В мире, где лучшие места в престижных ресторанах — лишь часть роскошного образа жизни, порой звёзды демонстрируют неожиданные грани своего характера, которые, вероятно, лучше было бы вообще не показывать. О таких случаях рассказывает Кино Mail.

Руби Роуз. Фото © ТАСС / AP

Руби Роуз. Фото © ТАСС / AP

Австралийская актриса Руби Роуз, прославившаяся своей жёсткой ролью в «Джоне Уике 2», в реальной жизни тоже порой перегибает с гневом. В 2016 году в новоорлеанском Rebellion Bar and Urban Kitchen она устроила скандал — по словам владельца, она забрасывала бармена картофелем. По её версии, это была реакция на оскорбления, но общественность восприняла инцидент неоднозначно.

Джейми Фокс. Фото © ТАСС / AP

Джейми Фокс. Фото © ТАСС / AP

Джейми Фокс, известный своей харизмой и остроумием, в январе 2017-го подрался с посетителем в ресторане Catch. Обладатель «Оскара» возил бедолагу лицом по столу. Конфликт быстро завершился тем, что всех участников попросили покинуть зал.

Бритни Спирс. Обложка © ТАСС / AP

Бритни Спирс. Обложка © ТАСС / AP

2007 год стал для Бритни Спирс периодом серьёзных испытаний. В отеле Chateau Marmont её вывели охранники из-за агрессивного поведения. Она орала, размахивала меню и мешала другим гостям. Этот эпизод многие расценили как один из нервных срывов певицы в трудный жизненный момент.

Обнимал за талию и прижимал: Известного голливудского актёра засняли в объятиях Водонаевой
Обнимал за талию и прижимал: Известного голливудского актёра засняли в объятиях Водонаевой

Ранее украинского актёра Константина Темляка обвинили в насилии сразу три девушки. Одной из них, певице под псевдонимом Moonmanita он написывал, когда ей было 15 лет. Разумеется, цензурным содержание их переписок назвать никак нельзя.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Бритни Спирс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar