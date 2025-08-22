Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 16:02

Маленькую девочку зверски убили и лишили глаз ради бесчеловечного ритуала

DM: В Индии девочку убили и выкололи ей глаза для проведения ритуала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MukeshR

Шокирующий инцидент произошёл в Индии, где восьмилетняя девочка была зверски убита в ходе ритуала, призванного, по уверениям местных жителей, помочь беременной женщине родить. Издание Daily Mirror сообщило, что жертве выкололи глаза.

Полиция обнаружила жестоко изуродованное тело 9 августа и вскоре задержала четырёх человек по подозрению в похищении и убийстве. Среди арестованных оказался человек, называвший себя «колдуном». Он утверждал, что его жене для предотвращения выкидыша требовался особый амулет, который должен был быть освящён кровью и глазами девственницы.

Мужчина в компании двух сообщников, похитил ребёнка, подверг его череде беспощадных обрядов, после чего лишил жизни. Глаза девочки были вырезаны и превращены в ожерелье для беременной женщины.

Ранее сообщалось, что в Хакасии 31-летний мужчина, движимый ревностью, напал на свою гражданскую жену и её детей. Используя кухонный нож, он отрезал палец шестилетней девочке.

