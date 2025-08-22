Разбившему Блиновскому голову водителю выписали штраф за ДТП

Водителя автомобиля, который разбил голову мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому, оштрафовали на 500 рублей. Причиной стало то, что он не занял крайнюю правую полосу при повороте во двор. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, ДТП с участием Блиновского произошло накануне утром на Шаболовке в Москве. Бизнесмен ехал на мотоцикле и столкнулся с кроссовером. 46-летний водитель авто заявил, что виноват его оппонент. По словам мужчины, Блиновский на Ducati выскочил из ниоткуда, несмотря на включённый поворотник, снёс зеркало авто, а потом начал орать и бросаться. В драке мужчина разбил предпринимателю голову. Позже обиженный Блиновский отказался пожать руку своему сопернику.