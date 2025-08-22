Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 13:33

Разбившему Блиновскому голову водителю выписали штраф за ДТП

SHOT: Водителя кроссовера, который подрался с Блиновским, оштрафовали на 500 руб

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Водителя автомобиля, который разбил голову мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому, оштрафовали на 500 рублей. Причиной стало то, что он не занял крайнюю правую полосу при повороте во двор. Об этом сообщает SHOT.

При этом мужа осуждённой блогерши Елены Блиновской признали невиновным в ДТП.

Блиновский обвинил водителя кроссовера в попытке сбить его
Блиновский обвинил водителя кроссовера в попытке сбить его

Напомним, ДТП с участием Блиновского произошло накануне утром на Шаболовке в Москве. Бизнесмен ехал на мотоцикле и столкнулся с кроссовером. 46-летний водитель авто заявил, что виноват его оппонент. По словам мужчины, Блиновский на Ducati выскочил из ниоткуда, несмотря на включённый поворотник, снёс зеркало авто, а потом начал орать и бросаться. В драке мужчина разбил предпринимателю голову. Позже обиженный Блиновский отказался пожать руку своему сопернику.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar