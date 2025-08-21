Блиновский отказался пожать руку водителю авто, которому снёс зеркало на Ducatti

Владелец кроссовера Сергей рассказал телеграм-каналу, что ему не придётся брать расходы за ремонт рабочего автомобиля на себя, если виновником ДТП признают Блиновского. При этом сам он не планирует требовать компенсацию с предпринимателя.

Напомним, авария с участием Сергея Блиновского произошла сегодня утром, когда бизнесмен на своём Ducatti пытался обогнать сворачивавшую во двор машину. В результате он врезался в автомобиль и оторвал ему одно из боковых зеркал. Из-за этого между мужчинами произошла драка, после которой у Блиновского осталось рассечение на голове. Водитель утверждает, что бизнесмен первым кинулся на него с кулаками. Адвокат Блиновского говорил, что его клиент по-прежнему на контракте с Минобороны РФ, а в Москву приехал на время отпуска.