Блиновский отказался пожать руку водителю авто, которому снёс зеркало на Ducatti
Обложка © Life.ru
Предприниматель Алексей Блиновский отверг рукопожатие, предложенное водителем кроссовера, которому он оторвал зеркало. Сейчас оба мужчины удалились от журналистов, чтобы обсудить ситуацию с глазу на глаз. Жест мужа «королевы марафонов» застала съёмочная группа Life.ru.
Блиновский отказался жать руку водителю машины, в которую он влетел на мотоцикле. Видео © Life.ru
Владелец кроссовера Сергей рассказал телеграм-каналу, что ему не придётся брать расходы за ремонт рабочего автомобиля на себя, если виновником ДТП признают Блиновского. При этом сам он не планирует требовать компенсацию с предпринимателя.
Напомним, авария с участием Сергея Блиновского произошла сегодня утром, когда бизнесмен на своём Ducatti пытался обогнать сворачивавшую во двор машину. В результате он врезался в автомобиль и оторвал ему одно из боковых зеркал. Из-за этого между мужчинами произошла драка, после которой у Блиновского осталось рассечение на голове. Водитель утверждает, что бизнесмен первым кинулся на него с кулаками. Адвокат Блиновского говорил, что его клиент по-прежнему на контракте с Минобороны РФ, а в Москву приехал на время отпуска.