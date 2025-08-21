Гоняющий на Ducati Блиновский собрал 8 штрафов за 2 месяца
SHOT: Блиновский восемь раз за два месяца нарушал ПДД на своём мотоцикле
Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский восемь раз нарушал правила дорожного движения на своём мотоцикле, на котором сегодня снёс зеркало у кроссовера. Об этом пишет SHOT.
«Дукати» Блиновского, на котором он попал в ДТП. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, мотоцикл Ducati Diavel 2020 года выпуска находится в собственности Блиновского с ноября прошлого года. За этот период владелец успел получить восемь штрафов общей суммой 10,5 тысячи рублей. Все правонарушения были зафиксированы в течение двух месяцев, начиная с середины июня. Основная часть штрафов связана с превышением скорости на 20–40 километров в час. Кроме того, его привлекали к ответственности за неоплаченный проезд по платной трассе.
Как сообщал LIfe.ru, сегодня утром Алексей Блиновский, пытаясь обогнать кроссовер, поворачивавший во двор, задел и повредил его зеркало. После этого между бизнесменом и водителем авто произошла драка. По словам самого водителя, именно Блиновский первым проявил агрессию. Адвокат семьи предпринимателя заявил, что его подзащитный в настоящее время находится в Москве в отпуске, а его контракт с Министерством обороны ещё не завершён. Напомним, что в середине мая Блиновский вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем после ареста своей жены.
Обложка © SHOT