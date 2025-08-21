Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 08:53

Гоняющий на Ducati Блиновский собрал 8 штрафов за 2 месяца

SHOT: Блиновский восемь раз за два месяца нарушал ПДД на своём мотоцикле

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский восемь раз нарушал правила дорожного движения на своём мотоцикле, на котором сегодня снёс зеркало у кроссовера. Об этом пишет SHOT.

«Дукати» Блиновского, на котором он попал в ДТП. Фото © SHOT

«Дукати» Блиновского, на котором он попал в ДТП. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, мотоцикл Ducati Diavel 2020 года выпуска находится в собственности Блиновского с ноября прошлого года. За этот период владелец успел получить восемь штрафов общей суммой 10,5 тысячи рублей. Все правонарушения были зафиксированы в течение двух месяцев, начиная с середины июня. Основная часть штрафов связана с превышением скорости на 20–40 километров в час. Кроме того, его привлекали к ответственности за неоплаченный проезд по платной трассе.

Названа причина ДТП, после которого мужу Блиновской разбили голову
Названа причина ДТП, после которого мужу Блиновской разбили голову

Как сообщал LIfe.ru, сегодня утром Алексей Блиновский, пытаясь обогнать кроссовер, поворачивавший во двор, задел и повредил его зеркало. После этого между бизнесменом и водителем авто произошла драка. По словам самого водителя, именно Блиновский первым проявил агрессию. Адвокат семьи предпринимателя заявил, что его подзащитный в настоящее время находится в Москве в отпуске, а его контракт с Министерством обороны ещё не завершён. Напомним, что в середине мая Блиновский вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем после ареста своей жены.

BannerImage

Обложка © SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar