Эксперт объяснил, как не попасть в капкан при заказе автомобиля из-за рубежа

С 2022 года параллельный импорт стал популярной альтернативой для покупки автомобиля, который напрямую не завозят в РФ. Но этот путь к желанной машине полон подводных камней, которые важно знать заранее. Покупка может быть из уже ввезённого в Россию авто или под заказ из-за границы — у каждого варианта свои нюансы. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал автоэксперт Александр Степанов.

«Крайне важно уточнить страну ввоза автомобиля. Если это государство ЕАЭС, например, Киргизия или Беларусь, необходимо убедиться в корректности таможенного оформления, чтобы впоследствии не столкнуться с доначислением пошлин», – рассказал специалист.

Самый рискованный вариант — заказ машины «под клиента». Здесь мошеннические схемы варьируются от исчезновения продавца после предоплаты до поставки авто с «скрученным» пробегом или скрытыми дефектами. При покупке уже на территории России продавец обязан предоставить ПТС, таможенную декларацию и подтверждение оплаты всех сборов. В случае заказа из-за границы добавляются договор поставки и подтверждение международного перевода.

Важно понимать, что параллельный импорт не предполагает официальной гарантии от производителя, но страховку можно оформить через независимые компании. Этот способ приобретения авто остаётся законным и зачастую выгодным, однако успех сделки зависит от вашей внимательности и тщательной проверки каждого шага, заключил автоэксперт.