Ребёнок на квадроцикле сшиб двух женщин, гуляющих по Солнечногорску

В Солнечногорске юный лихач на квадроцикле сбил двух женщин. Авария случилась вечером 21 августа 2025 года в посёлке «Бакеево-3». 13-летний подросток мчался на высокой скорости и не справился с управлением. Прокуратура Московской области разбирается в обстоятельствах ДТП.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего в г.о. Солнечногорск», — доложили в ведомстве.

ДТП попало в объективы камер. Видео © Прокуратура Московской области

Обе женщины были доставлены в больницу с сотрясением мозга. По данным Mash, подросток сбил 51-летнюю Наталию и 39-летнюю Ирину.