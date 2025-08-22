Ребёнок на квадроцикле сшиб двух женщин, гуляющих по Солнечногорску
Прокуратура: В Подмосковье подросток на квадроцикле сбил двух женщин
Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В Солнечногорске юный лихач на квадроцикле сбил двух женщин. Авария случилась вечером 21 августа 2025 года в посёлке «Бакеево-3». 13-летний подросток мчался на высокой скорости и не справился с управлением. Прокуратура Московской области разбирается в обстоятельствах ДТП.
«Прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего в г.о. Солнечногорск», — доложили в ведомстве.
ДТП попало в объективы камер. Видео © Прокуратура Московской области
Обе женщины были доставлены в больницу с сотрясением мозга. По данным Mash, подросток сбил 51-летнюю Наталию и 39-летнюю Ирину.
