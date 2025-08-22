Петербурженка пошла в лес за грибами, а нашла пакеты с мефедроном
Фонтанка: В Ленобласти женщина нашла в лесу 9 кг мефедрона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a2gover
В Ленинградской области около посёлка Первомайское женщина вместо грибов наткнулась в лесу на девять пакетов с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает «Фонтанка».
Два дня назад в полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его жена во время прогулки в лесу, расположенном рядом с домом 35 по Серебристому проезду, обнаружила подозрительные пакеты с белым порошком. Общий вес порошка составил 9 килограммов, а веществом оказался мефедрон. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском владельцев этой партии наркотиков.
Ранее в Ленобласти пресекли деятельность необычной преступной группы — мать и двое её сыновей занимались распространением наркотиков. 56-летняя женщина отвечала за хранение и подготовку товара, аккуратно фасуя его, а её сыновья, 26 и 30 лет, занимались самой продажей.