Петербурженка пошла в лес за грибами, а нашла пакеты с мефедроном

В Ленинградской области около посёлка Первомайское женщина вместо грибов наткнулась в лесу на девять пакетов с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает «Фонтанка».

Два дня назад в полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его жена во время прогулки в лесу, расположенном рядом с домом 35 по Серебристому проезду, обнаружила подозрительные пакеты с белым порошком. Общий вес порошка составил 9 килограммов, а веществом оказался мефедрон. В настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском владельцев этой партии наркотиков.