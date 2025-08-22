В Петербурге состоялось второе заседание оргкомитета VII ММФ БРИКС

В администрации Санкт-Петербурга 21 августа состоялось заседание организационного комитета, посвящённое подготовке к VII Международному муниципальному форуму БРИКС. В собрании приняли участие члены оргкомитета, партнёры, представители государственных органов, бизнеса и общественных организаций, сообщает NEWS.ru.

На совещании обсудили обширный перечень вопросов, касающихся подготовки VII ММФ БРИКС, запланированного на 20-21 ноября в Санкт-Петербурге. Среди них: разработка программы, привлечение иностранных докладчиков и делегатов из зарубежных регионов, а также предварительные итоги деятельности за прошедшее время.

Особое внимание было уделено информации о визите членов оргкомитета в Бразилию, где они встретились с представителями Делового совета БРИКС и крупными бизнесменами, выразившими заинтересованность в участии в форуме.

«Работа по подготовке форума ведётся в тесном взаимодействии с нашими зарубежными партнёрами. Уже сегодня можно говорить о высокой заинтересованности деловых кругов стран БРИКС в участии в мероприятии в Санкт-Петербурге», — подчеркнул председатель оргкомитета Михаил Черепанов.

Также в ходе встречи было объявлено о формировании делегации для поездки во Вьетнам, запланированной на 28 сентября. Подготовка к этой поездке рассматривается как важный шаг в укреплении международного партнёрства.