Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 13:59

В Петербурге состоялось второе заседание оргкомитета VII ММФ БРИКС

Обложка © NEWS.ru / Валерия Коряковцева

Обложка © NEWS.ru / Валерия Коряковцева

В администрации Санкт-Петербурга 21 августа состоялось заседание организационного комитета, посвящённое подготовке к VII Международному муниципальному форуму БРИКС. В собрании приняли участие члены оргкомитета, партнёры, представители государственных органов, бизнеса и общественных организаций, сообщает NEWS.ru.

На совещании обсудили обширный перечень вопросов, касающихся подготовки VII ММФ БРИКС, запланированного на 20-21 ноября в Санкт-Петербурге. Среди них: разработка программы, привлечение иностранных докладчиков и делегатов из зарубежных регионов, а также предварительные итоги деятельности за прошедшее время.

Особое внимание было уделено информации о визите членов оргкомитета в Бразилию, где они встретились с представителями Делового совета БРИКС и крупными бизнесменами, выразившими заинтересованность в участии в форуме.

«Работа по подготовке форума ведётся в тесном взаимодействии с нашими зарубежными партнёрами. Уже сегодня можно говорить о высокой заинтересованности деловых кругов стран БРИКС в участии в мероприятии в Санкт-Петербурге», подчеркнул председатель оргкомитета Михаил Черепанов.

Также в ходе встречи было объявлено о формировании делегации для поездки во Вьетнам, запланированной на 28 сентября. Подготовка к этой поездке рассматривается как важный шаг в укреплении международного партнёрства.

Стало известно, какая страна будет хозяйкой саммита БРИКС в 2026 году
Стало известно, какая страна будет хозяйкой саммита БРИКС в 2026 году

Ранее Life.ru сообщал о десятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Полпред президента России в ДФО назвал форум важнейшим инструментом развития региона.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • БРИКС
  • Политика России
  • Политика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar