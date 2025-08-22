Политолог Марков* назвал клеветой и ошибкой внесение его в список иноагентов

Политолог Сергей Марков* назвал клеветой и ошибкой внесение его в список иноагентов. Он сообщил, что ему ничего неизвестно о решении Минюста.

«Мне кажется, что это клевета какая-то, потому что, ну, во-первых, я — не иноагент, во-вторых, у меня никаких не было контактов. Ну иногда как-то могут... ошибиться. Мне об этом ничего не известно», — сказал Марков* «Осторожно Media».

Напомним, ранее сообщалось, что политолог Сергей Марков* внесён в реестр иноагентов. Предварительно, поводом стали его публичные высказывания и участие в зарубежных мероприятиях. Ранее военные блогеры потребовали наказать политлога после его визита в Азербайджан, где проходил международный форум с участием президента республики Ильхама Алиева. Как указано на сайте Минюста, Марков* недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами власти РФ и проводимой политике.