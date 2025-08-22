Три раковые опухоли нашли у мужчины после частых обмороков

Мужчина обратился в онкоцентр после частых обмороков и потемнения в глазах. После анализов и обследований выяснилось, что у него три раковые опухоли. Об этом рассказали в телеграм-канале московского НМИЦ онкологии имени Блохина.

«У пациента сразу три заболевания - центральный рак левого лёгкого III стадии, синхронный рак сигмовидной кишки III стадии и сопутствующая эпендимома. Как так получилось - вопрос сложный. Современная теория онкогенеза не всегда может дать точный ответ», — объяснил врач-радиотерапевт НМИЦ Блохина Дамир Ищанов.

Дмитрий Сергеев, житель города Ижевск, работающий мастером по ремонту оборудования на металлургическом заводе, обратился за медицинской помощью после приступов потери сознания и ухудшения зрения. Первоначальное обследование выявило наличие небольшого очага в области головного мозга, расположенного в жизненно важной зоне. После направления в НМИЦ Блохина специалисты подтвердили два злокачественных процесса и одно доброкачественное заболевание.

Предположительно, факторы образа жизни могли сыграть свою роль: курение могло стать причиной развития рака лёгких, а особенности питания и возможные полипы кишечника способствовали развитию колоректальной опухоли. Специалисты центра провели серию консультаций и определили последовательность лечебных действий. Сначала пациенту сделали хирургическое вмешательство на кишечнике, удалив раковую опухоль без серьезных последствий. Затем, несмотря на сложность расположения опухоли легкого рядом с сердцем, врачи успешно применили метод лучевой терапии высокой точности.

Однако, во время лечения ситуация осложнилась быстрым ростом первичной опухоли, что заставило врачей срочно пересмотреть тактику и скорректировать план лучевого воздействия. Благодаря своевременной адаптации плана и современным технологиям врачам удалось стабилизировать состояние пациента. Несмотря на тяжесть состояния и редкие обстоятельства, прогноз врачей для Дмитрия Сергеева позитивный благодаря быстрому реагированию медицинских специалистов и эффективному комплексному подходу к лечению.