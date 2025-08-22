Волгоград вновь станет Сталинградом на один день

23 августа, в День памяти жертв массированной бомбардировки города немецкой авиацией, Волгоград временно вернёт себе историческое название Сталинград. Дорожные знаки на основных въездах в город заменят на «Сталинград». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Знаки особых предписаний 5.23.1 «Начало населённого пункта» и 5.24.1 «Конец населённого пункта» с наименованием «Сталинград» устанавливаются на въездах в город по федеральным трассам «Сызрань-Саратов-Волгоград», «Волгоград – Каменск-Шахтинский», Р-22 «Каспий», по региональной трассе Р-221 и ряде других», — говорится в сообщении.

Муниципальные власти Волгограда отмечают, что имя Сталинград возвращается городу девять раз в году по памятным датам, связанным с Великой Отечественной войной и историческим героизмом города. Среди них 2 февраля, 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.