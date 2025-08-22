Мессенджер MAX
22 августа, 14:35

Стало известно, кем были двое погибших в жутком ДТП под Орлом

Двое из четырёх погибших в страшном ДТП под Орлом были сотрудниками ФСИН

Кадр с места смертельной аварии. Обложка © Telegram / Орловский следком

Двое из четырёх погибших в ДТП в Орловской области являлись сотрудниками регионального управления ФСИН. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«В результате ДТП погибли четверо человек, двое из них являются сотрудниками УФСИН России по Орловской области», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа на дороге М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области произошло ДТП с участием «Весты» и «Газели». В результате погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Наталья Демьянова
