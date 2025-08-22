Стало известно, кем были двое погибших в жутком ДТП под Орлом

Двое из четырёх погибших в ДТП в Орловской области являлись сотрудниками регионального управления ФСИН. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«В результате ДТП погибли четверо человек, двое из них являются сотрудниками УФСИН России по Орловской области», — говорится в сообщении.