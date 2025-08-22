«Подобных Евдокимову больше не будет»: Малежик отреагировал на смерть певца
Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков, © ТАСС / Сергей Виноградов
Эстрадный певец и композитор Вячеслав Малежик в беседе с «Постньюс» назвал Ярослава Евдокимова уникальным артистом, подчеркнув, что его невозможно заменить.
«Я очень горд, что он спел несколько моих песен. Это признак их качества», — отметил Малежик.
По его словам, в образе исполнителя шлягера «Фантазер» удивительным образом сочетались искренность и «народность», которую невозможно изобразить искусственно.
Малежик вспомнил, что неоднократно работал с Евдокимовым на телешоу и выступал с ним на совместных концертах. Он охарактеризовал певца как очень доброго и честного человека.
О смерти 78-летнего Ярослава Евдокимова стало известно 22 августа. Исполнитель песни «Фантазёр» долгое время боролся с онкологией.