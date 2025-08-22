Мессенджер MAX
22 августа, 14:42

«Подобных Евдокимову больше не будет»: Малежик отреагировал на смерть певца

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков, © ТАСС / Сергей Виноградов

Эстрадный певец и композитор Вячеслав Малежик в беседе с «Постньюс» назвал Ярослава Евдокимова уникальным артистом, подчеркнув, что его невозможно заменить.

«Я очень горд, что он спел несколько моих песен. Это признак их качества», — отметил Малежик.

По его словам, в образе исполнителя шлягера «Фантазер» удивительным образом сочетались искренность и «народность», которую невозможно изобразить искусственно.

Малежик вспомнил, что неоднократно работал с Евдокимовым на телешоу и выступал с ним на совместных концертах. Он охарактеризовал певца как очень доброго и честного человека.

О смерти 78-летнего Ярослава Евдокимова стало известно 22 августа. Исполнитель песни «Фантазёр» долгое время боролся с онкологией.

22 августа умер Ярослав Евдокимов: Рассказываем о семье, жёнах и детях «белорусского соловья»
