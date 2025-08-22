Главарь украинского режима Владимир Зеленский «сошёл с ума» вместе со своими представителями. На это указывают повторные атаки на нефтепровод «Дружба» в Словакии. Об этом в соцсетях заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко.

«Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод «Дружба», — написал он.

По словам словацкого политика, действия Украины наносят ущерб интересам Словакии. Он подчеркнул, что вместо благодарности за помощь на сумму более 3 миллиардов евро и поддержку украинцев, страна якобы «предала» Словакию и пытается шантажировать её.