Власти Словакии назвали Зеленского сумасшедшим после новой атаки на нефтепровод «Дружба»
Вице-спикер Словакии Данко: Атакующий нефтепровод Дружба Зеленский сошёл с ума
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Главарь украинского режима Владимир Зеленский «сошёл с ума» вместе со своими представителями. На это указывают повторные атаки на нефтепровод «Дружба» в Словакии. Об этом в соцсетях заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко.
«Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод «Дружба», — написал он.
По словам словацкого политика, действия Украины наносят ущерб интересам Словакии. Он подчеркнул, что вместо благодарности за помощь на сумму более 3 миллиардов евро и поддержку украинцев, страна якобы «предала» Словакию и пытается шантажировать её.
Напомним, что сегодня, 22 августа, стало известно о новой атаке ВСУ на крупнейший в мире магистральный нефтепровод «Дружба». Перекачка нефти вскоре приостановлена, в настоящее время выясется масштаб причинённого ущерба.