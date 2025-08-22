Российский «Гознак» напечатает новые банкноты для Сирии, узнали СМИ
Правительство Сирии достигло договорённости с российской компанией АО «Гознак» о печати новых банкнот сирийской национальной валюты. Об этом пишет Reuters. При это ещё в мае сообщалось о планах Дамаска рассмотреть альтернативные варианты печати денег в ОАЭ и ФРГ.
«Новое правительство Сирии выбрало российский «Гознак» для выпуска валюты», — говорится в публикации агентства.
Сирийская делегация подписала соответствующий договор в Москве в конце июля. По мнению автора материала, этот шаг демонстрирует, что экономическое сотрудничество между странами остаётся неизменным, даже на фоне политических преобразований в Сирии. Российская компания, ранее уже сотрудничавшая с Сирией, примет участие в новой денежной эмиссии. Данная мера, предполагающая изъятие двух нулей с банкнот, призвана укрепить доверие к сирийской валюте, которая серьёзно пострадала от гиперинфляции.
