Сирийская делегация подписала соответствующий договор в Москве в конце июля. По мнению автора материала, этот шаг демонстрирует, что экономическое сотрудничество между странами остаётся неизменным, даже на фоне политических преобразований в Сирии. Российская компания, ранее уже сотрудничавшая с Сирией, примет участие в новой денежной эмиссии. Данная мера, предполагающая изъятие двух нулей с банкнот, призвана укрепить доверие к сирийской валюте, которая серьёзно пострадала от гиперинфляции.