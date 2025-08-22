Слишком дорого содержать: В Австрии разгорелся скандал вокруг заключённого весом 300 кг

В Австрии возникла волна общественного возмущения из-за высокой стоимости содержания в тюрьме 29-летнего заключённого весом 289 килограммов. Об этом пишет Oddity Central. Местные жители негодуют, что им приходится месяцами ждать приёма у врача, когда преступник получает медпомощь вне очереди и деньги на это у государства есть.

Мужчину арестовали после обыска в доме в Вене, где полиция обнаружила у него партию наркотиков. Его поместили сначала в тюрьму Йозефштадт, а затем перевели в учреждение в Корнойбурге. Транспортировка заключённого обходится в 5000 евро за поездку, поэтому все допросы проводятся исключительно по видеосвязи, что стало дополнительным поводом для критики со стороны общественности.