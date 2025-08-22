Мессенджер MAX
22 августа, 16:53

«Попали в котёл»: Армия России окружила бойцов ВСУ в районе Клебан-Быка

Обложка © Telegram / Минобороны России

Около трёх тысяч военнослужащих ВСУ оказались в окружении в районе населённого пункта Клебан-Бык в ДНР. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал «Звезда».

«Около трёх тысяч украинских боевиков попали в «котёл» в районе Клебан-Быка в ДНР. Сухопутных отходов из села почти не осталось — часть ВСУников отчаянно пытается идти в контрнаступление, а кто-то старается вырваться на лодках через водохранилище», — следует из сообщения.

В материале уточняется, что российская артиллерия успешно ликвидировала в районе населённого пункта два взвода пехоты, несколько железобетонных огневых точек 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», а также нанесла поражение взводу группировки «Азов»*. Российские военные заблокировали ВСУ у южного берега Клебан-Быкского водохранилища, которое представляет собой труднопреодолимую преграду шириной до одного километра, находящуюся под прицельным огнём российских операторов дронов.

«Не убивай»: Оператор FPV-дрона передумал атаковать ВСУшников после одного послания
«Не убивай»: Оператор FPV-дрона передумал атаковать ВСУшников после одного послания

Ранее в районе Константиновки российская группировка «Южная» ликвидировала взвод бойцов 12-й бригады Нацгвардии Украины (ранее известной как бригада «Азов*»), а также их пункт управления беспилотниками. Разведчики обнаружили в окрестностях Клебан-Бык пункт управления БПЛА и два блиндажа с личным составом.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Анастасия Никонорова
