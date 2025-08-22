Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 16:57

«Поедающие плоть» бактерии атакуют пляжи США

Tribune: Бактерия Vibrio vulnificus захватила пляжи американских штатов

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В прибрежных штатах США резко участились случаи заражения смертельно опасной бактерией Vibrio vulnificus, которую называют «поедающей плоть». Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Издание пишет, что Vibrio vulnificus буквально захватила пляжи страны. Вспышка инфекции подтверждена в 11 штатах, включая Флориду и Луизиану, где зафиксированы 20 и 17 летальных случаев соответственно.

Бактерия обитает в тёплой солоноватой воде и может проникать в организм при употреблении сырых морепродуктов или через открытые раны. Каждый пятый случай заражения приводит к летальному исходу в течение 48 часов.

Специалисты связывают распространение бактерии с изменением климата, поскольку повышение температуры воды создаёт идеальные условия для её размножения. CDC рекомендуют избегать купания с открытыми ранами, тщательно готовить морепродукты и немедленно обращаться за врачебной помощью при появлении симптомов после контакта с морской водой.

Российские учёные нашли вирус, уничтожающий бактерии пневмонии
Российские учёные нашли вирус, уничтожающий бактерии пневмонии

Ранее Роспотребнадзор заявил, что слухи о распространении в России нового опасного вируса, сопровождающегося «кровавым кашлем», не соответствуют действительности. Ведомство призвало СМИ воздерживаться от распространения неподтверждённых данных.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar