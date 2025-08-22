«Поедающие плоть» бактерии атакуют пляжи США
Бактерия Vibrio vulnificus захватила пляжи американских штатов
В прибрежных штатах США резко участились случаи заражения смертельно опасной бактерией Vibrio vulnificus, которую называют «поедающей плоть». Об этом сообщает издание Tribune со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Издание пишет, что Vibrio vulnificus буквально захватила пляжи страны. Вспышка инфекции подтверждена в 11 штатах, включая Флориду и Луизиану, где зафиксированы 20 и 17 летальных случаев соответственно.
Бактерия обитает в тёплой солоноватой воде и может проникать в организм при употреблении сырых морепродуктов или через открытые раны. Каждый пятый случай заражения приводит к летальному исходу в течение 48 часов.
Специалисты связывают распространение бактерии с изменением климата, поскольку повышение температуры воды создаёт идеальные условия для её размножения. CDC рекомендуют избегать купания с открытыми ранами, тщательно готовить морепродукты и немедленно обращаться за врачебной помощью при появлении симптомов после контакта с морской водой.
