Будет ли сложнее снять наличку? В ЦБ раскрыли, как изменятся правила выдачи денег в банкоматах

Новые правила обязывают банки предупреждать клиентов и ограничивать снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до двух дней, если выявлены признаки подозрительной активности. Снять большую сумму в это время можно будет только в отделении. Банк также заблокирует возможность снятия наличных, если клиент предпримет пять или более неудачных попыток за день, или если его данные есть в базе данных по борьбе с киберпреступностью.