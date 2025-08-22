Будет ли сложнее снять наличку? В ЦБ раскрыли, как изменятся правила выдачи денег в банкоматах
ЦБ обязал банки проверять операции клиентов для противодействия мошенничеству
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила Банка России, направленные на защиту клиентов от мошеннических операций при снятии наличных денежных средств, сообщает пресс-служба регулятора. Финансовые организации получают расширенные полномочия по блокировке подозрительных транзакций.
Новые правила обязывают банки предупреждать клиентов и ограничивать снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до двух дней, если выявлены признаки подозрительной активности. Снять большую сумму в это время можно будет только в отделении. Банк также заблокирует возможность снятия наличных, если клиент предпримет пять или более неудачных попыток за день, или если его данные есть в базе данных по борьбе с киберпреступностью.
Критерии риска включают широкий спектр параметров: нехарактерное для клиента время и место операций, необычную частоту транзакций, снятие наличных после получения крупного кредита, а также анализ цифрового следа. Банки будут оценивать использование нестандартного программного обеспечения, смену номера телефона в личных кабинетах, подозрительную активность в мессенджерах и наличие признаков вредоносного ПО.
