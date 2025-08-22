Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 17:03

Будет ли сложнее снять наличку? В ЦБ раскрыли, как изменятся правила выдачи денег в банкоматах

ЦБ обязал банки проверять операции клиентов для противодействия мошенничеству

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила Банка России, направленные на защиту клиентов от мошеннических операций при снятии наличных денежных средств, сообщает пресс-служба регулятора. Финансовые организации получают расширенные полномочия по блокировке подозрительных транзакций.

Новые правила обязывают банки предупреждать клиентов и ограничивать снятие наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до двух дней, если выявлены признаки подозрительной активности. Снять большую сумму в это время можно будет только в отделении. Банк также заблокирует возможность снятия наличных, если клиент предпримет пять или более неудачных попыток за день, или если его данные есть в базе данных по борьбе с киберпреступностью.

Критерии риска включают широкий спектр параметров: нехарактерное для клиента время и место операций, необычную частоту транзакций, снятие наличных после получения крупного кредита, а также анализ цифрового следа. Банки будут оценивать использование нестандартного программного обеспечения, смену номера телефона в личных кабинетах, подозрительную активность в мессенджерах и наличие признаков вредоносного ПО.

Приложения российских банков могут вернуться в AppStore
Приложения российских банков могут вернуться в AppStore

Напомним, что ранее Life.ru сообщал о новой мошеннической схеме. Аферисты научились рассылать поддельные скриншоты из якобы приложения банка. При этом, гражданину обещают огромную прибыль от «инвестиций» или «выигрыша».

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar