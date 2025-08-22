Москва и Баку впервые за долгое время подписали документ о сотрудничестве

Значимый шаг в развитии экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном был сделан в Астрахани: вице-премьеры Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев подписали протокол, ставший результатом 23-го заседания межправительственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«По итогам заседания сопредседатели МПК подписали итоговый протокол 23-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что в состав делегаций от каждой из сторон входили более 40 представителей ведомств и министерств.