Москва и Баку впервые за долгое время подписали документ о сотрудничестве

Россия и Азербайджан подписали документ о сотрудничестве в сфере экономики
Обложка © Правительство России
Значимый шаг в развитии экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном был сделан в Астрахани: вице-премьеры Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев подписали протокол, ставший результатом 23-го заседания межправительственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
«По итогам заседания сопредседатели МПК подписали итоговый протокол 23-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», — указали в пресс-службе.
Отмечается, что в состав делегаций от каждой из сторон входили более 40 представителей ведомств и министерств.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наращивании военной мощи республики для обеспечения безопасности. Он уточнил, что Баку хочет мира и старается проводить соответствующую политику.