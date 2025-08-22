В Москве задержали малолетних мойщиков авто, хваставшихся заработком в полмиллиона рублей
Детей, зарабатывающих на мытье машин на Патриарших прудах, задержала полиция
Обложка © Telegram / На Патриарших Chat
Двух предпринимателей-подростков из Москвы, успешно заработавших около полумиллиона рублей за два месяца, задержали правоохранители. Дети отмывали дорогие машины на Патриарших прудах и неплохо за это получали. Об этом рассказала районная активистка Галина Мельникова.
Дети заработали около полумиллиона за два месяца, оттирая машины на Патриарших Прудах. Видео © Telegram/ КБ. экономика.
Сотрудники полиции оперативно провели проверку и выявили признаки незаконного предпринимательства. Дети были доставлены в отделение, их родителей оштрафовали.
