22 августа, 18:18

В Москве задержали малолетних мойщиков авто, хваставшихся заработком в полмиллиона рублей

Детей, зарабатывающих на мытье машин на Патриарших прудах, задержала полиция

Обложка © Telegram / На Патриарших Chat

Двух предпринимателей-подростков из Москвы, успешно заработавших около полумиллиона рублей за два месяца, задержали правоохранители. Дети отмывали дорогие машины на Патриарших прудах и неплохо за это получали. Об этом рассказала районная активистка Галина Мельникова.

Дети заработали около полумиллиона за два месяца, оттирая машины на Патриарших Прудах. Видео © Telegram/ КБ. экономика.

Сотрудники полиции оперативно провели проверку и выявили признаки незаконного предпринимательства. Дети были доставлены в отделение, их родителей оштрафовали.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье подросток на квадроцикле сбил двух женщин. 13-летний мальчик мчался на высокой скорости и не справился с управлением. Обе женщины были доставлены в больницу с сотрясением мозга.

