В Москве задержали малолетних мойщиков авто, хваставшихся заработком в полмиллиона рублей

Двух предпринимателей-подростков из Москвы, успешно заработавших около полумиллиона рублей за два месяца, задержали правоохранители. Дети отмывали дорогие машины на Патриарших прудах и неплохо за это получали. Об этом рассказала районная активистка Галина Мельникова.

Дети заработали около полумиллиона за два месяца, оттирая машины на Патриарших Прудах. Видео © Telegram/ КБ. экономика.

Сотрудники полиции оперативно провели проверку и выявили признаки незаконного предпринимательства. Дети были доставлены в отделение, их родителей оштрафовали.