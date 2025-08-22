ЦСКА в несколько раз повысил зарплату 20-летнему полузащитнику
Карпов: ЦСКА в несколько раз повысил зарплату 20-летнему полузащитнику Кисляку
Матвей Кисляк. Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kislyak_31
Руководство московского ЦСКА приняло решение о кратном повышении заработной платы полузащитнику Матвею Кисляку. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.
По данным его источника, срок действия контракта 20-летнего футболиста, который истекает в 2029 году, остался без изменений. Отмечается, что данная мера была принята руководством армейцев с целью удержать Кисляка в составе команды до открытия следующего трансферного окна.
Кисляк является игроком ЦСКА с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость спортсмена в восемь миллионов евро.
Ранее ЦСКА объявил о переходе бразильского игрока Жоао Виктора из «Васко да Гама». Контракт с полузащитником рассчитан на четыре года, он будет играть под четвёртым номером. Сумма трансфера составила приблизительно пять миллионов евро с учётом бонусных выплат.