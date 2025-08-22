ЦСКА в несколько раз повысил зарплату 20-летнему полузащитнику

Руководство московского ЦСКА приняло решение о кратном повышении заработной платы полузащитнику Матвею Кисляку. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным его источника, срок действия контракта 20-летнего футболиста, который истекает в 2029 году, остался без изменений. Отмечается, что данная мера была принята руководством армейцев с целью удержать Кисляка в составе команды до открытия следующего трансферного окна.

Кисляк является игроком ЦСКА с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость спортсмена в восемь миллионов евро.