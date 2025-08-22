Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 18:43

ЦСКА в несколько раз повысил зарплату 20-летнему полузащитнику

Карпов: ЦСКА в несколько раз повысил зарплату 20-летнему полузащитнику Кисляку

Матвей Кисляк. Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kislyak_31

Матвей Кисляк. Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kislyak_31

Руководство московского ЦСКА приняло решение о кратном повышении заработной платы полузащитнику Матвею Кисляку. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным его источника, срок действия контракта 20-летнего футболиста, который истекает в 2029 году, остался без изменений. Отмечается, что данная мера была принята руководством армейцев с целью удержать Кисляка в составе команды до открытия следующего трансферного окна.

Кисляк является игроком ЦСКА с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость спортсмена в восемь миллионов евро.

ЦСКА подписал 24-летнего колумбийского вингера Даниэля Руиса
ЦСКА подписал 24-летнего колумбийского вингера Даниэля Руиса

Ранее ЦСКА объявил о переходе бразильского игрока Жоао Виктора из «Васко да Гама». Контракт с полузащитником рассчитан на четыре года, он будет играть под четвёртым номером. Сумма трансфера составила приблизительно пять миллионов евро с учётом бонусных выплат.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar