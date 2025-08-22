Мессенджер MAX
22 августа, 19:05

В Индии 13-летний мальчик отбился от крокодила, который схватил его за ногу

Orissa Post: 13-летний подросток выжил после нападения крокодила в Индии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak

В индийском штате Одиша 13-летний подросток пережил нападение крокодила, когда нёс обед своему отцу. Инцидент произошёл в деревне Кхунта, округ Кендрапара, сообщает Orissa Post.

Путь подростка к отцу, трудившемуся в поле, прервался у реки. Пока он мыл чайник, на его левое бедро внезапно напал огромный хищник. Мальчик, проявив поразительную храбрость, ухватился за тростник и начал отбиваться от крокодила. Услышав крики сына, отец мгновенно бросился на помощь и вытащил его из воды. Несмотря на тяжёлые рваные раны, юноша выжил. Первая помощь была оказана местными жителями, после чего его доставили в районную больницу.

У россиянки, поселившейся с дочками в пещере в Индии, могут отобрать детей
Нападения крокодилов на людей в Индии не редкость. Так, в штате Уттар-Прадеш женщина силой заставила семиметрового крокодила отпустить её сына, которого рептилия утащила под воду. Она била крокодила железным прутом, пока тот не отпустил добычу.

