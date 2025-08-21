Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

21 августа, 10:43

У россиянки, поселившейся с дочками в пещере в Индии, могут отобрать детей

Обложка © VK / Нина Кутина

У россиянки Нины Кутиной, обнаруженной в пещере в Индии, могут отобрать детей. Как сообщает издание SHOT, гражданский муж-индус подал в суд с требованием передать ему двух дочерей.

Фото © SHOT

По данным правозащитника Ивана Мельникова, 40-летняя женщина больше месяца находится с двумя маленькими дочками в Центре временного содержания иностранцев в Бангалоре. Он утверждает, что условия содержания являются адскими, поскольку там отсутствуют душ и прогулки.

Фото © SHOT

Дети уже несколько раз переболели, но им не оказали медицинскую помощь, заявил Мельников. Также правозащитник сообщил, что у женщины есть 12-летний сын Лучезар от первого брака.

Правоохранительные органы Индии изъяли мальчика у друзей семьи, куда его забрали на время, под предлогом передачи матери. В настоящее время сын Кутиной находится в центре депортации в другом штате, и ему не дают общаться с матерью. Помощь россиянке и ее детям пытаются оказать российские правозащитники.

Напомним, россиянку, живущую в пещере в джунглях с двумя маленькими детьми, нашли после оползня в отдалённой местности индийского штата Керала. Сорокалетняя Нина Кутина и её две маленькие дочери прожили две недели в пещере, утверждая, что отшельничество было продиктовано страстью к путешествиям и природе, а не какой-либо опасностью или мыслями о смерти. В жизни женщины произошла трагедия: гибель старшего сына в 2024 году.

