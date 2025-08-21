У россиянки, поселившейся с дочками в пещере в Индии, могут отобрать детей

У россиянки Нины Кутиной, обнаруженной в пещере в Индии, могут отобрать детей. Как сообщает издание SHOT, гражданский муж-индус подал в суд с требованием передать ему двух дочерей.

Фото © SHOT

По данным правозащитника Ивана Мельникова, 40-летняя женщина больше месяца находится с двумя маленькими дочками в Центре временного содержания иностранцев в Бангалоре. Он утверждает, что условия содержания являются адскими, поскольку там отсутствуют душ и прогулки.

Фото © SHOT

Дети уже несколько раз переболели, но им не оказали медицинскую помощь, заявил Мельников. Также правозащитник сообщил, что у женщины есть 12-летний сын Лучезар от первого брака.