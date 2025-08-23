Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 августа, 21:58

Путина поразило звание девушки, задавшей вопрос о важности Севморпути

Обложка © Life.ru

Во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове президент России Владимир Путин был удивлён званию девушки, которая задала ему вопрос о важности Северного морского пути.

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — сказал российский лидер. Глава государства пожелал ей успехов.

Путин: Ни у одной страны нет такого мощного ледокольного флота, как у России

Ранее Владимир Путин сообщил, что многие государства проявляют интерес к Северному морскому пути. Российский лидер отметил заинтересованность множества иностранных государств в его использовании и подчеркнул, что РФ было бы глупо не развивать этот маршрут.

Тимур Хингеев
