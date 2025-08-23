Путина поразило звание девушки, задавшей вопрос о важности Севморпути

Во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове президент России Владимир Путин был удивлён званию девушки, которая задала ему вопрос о важности Северного морского пути.

«Кем вы работаете? Второй помощник капитана? С ума сойти, честно. Я думал, девушка в школе учится, а она второй помощник капитана», — сказал российский лидер. Глава государства пожелал ей успехов.