Путин: Россия рассчитывает на полное восстановление отношений с США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Российская Федерация рассчитывает на полное восстановление отношений с Соединёнными Штатами, однако это зависит от западных партнёров. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин во время встречи с работниками предприятий атомной отрасли в Сарове.
«Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, — это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», — сказал президент РФ.
Глава государства добавил, что прогресс в восстановлении отношений зависит от западных партнёров. Это связано с тем, что американская сторона имеет обязательства в рамках Североатлантического блока и других объединений.
По словам Путина, двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном находились на рекордно низком уровне, однако с приходом американского лидера Дональда Трампа к власти появился «свет в конце туннеля». Российский лидер добавил, что диалог между РФ и США продолжается на разных уровнях: от взаимодействия министерств и ведомств до контактов компаний. Уже сделанные шаги носят начальный характер, но способны заложить основу для восстановления сотрудничества.