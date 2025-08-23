Путин: Россия рассчитывает на полное восстановление отношений с США

Российская Федерация рассчитывает на полное восстановление отношений с Соединёнными Штатами, однако это зависит от западных партнёров. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин во время встречи с работниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

«Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, — это только начало полномасштабного восстановления наших отношений», — сказал президент РФ.

Глава государства добавил, что прогресс в восстановлении отношений зависит от западных партнёров. Это связано с тем, что американская сторона имеет обязательства в рамках Североатлантического блока и других объединений.