22 августа, 22:50

26 августа по запросу России состоится заседание СБ ООН по Северным потокам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о проведении 26 августа заседания Совета Безопасности ООН. Встреча, инициированная Россией, будет посвящена рассмотрению терактов на «Северных потоках».

По словам Полянского, Москва запросила срочное заседание в связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого. Будет привлечено внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности.

«Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа», — написал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН в своём телеграм-канале.

У арестованного по делу «Северных потоков» украинца обнаружили два паспорта
У арестованного по делу «Северных потоков» украинца обнаружили два паспорта

Ранее украинский гражданин Сергей Кузнецов, подозреваемый в организации взрыва на газопроводах «Северный поток», показал характерный военный жест во время судебного заседания в Италии. Три поднятых пальца широко известны среди украинских военных, они символизируют либо национальную принадлежность, либо победу. До сих пор остается неясным, каким образом украинская сторона оказалась вовлечённой в этот международный скандал, связанный с нарушением целостности стратегических европейских газовых магистралей.

Алена Пенчугина
