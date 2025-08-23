26 августа по запросу России состоится заседание СБ ООН по Северным потокам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage
Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о проведении 26 августа заседания Совета Безопасности ООН. Встреча, инициированная Россией, будет посвящена рассмотрению терактов на «Северных потоках».
По словам Полянского, Москва запросила срочное заседание в связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого. Будет привлечено внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности.
«Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа», — написал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН в своём телеграм-канале.
Ранее украинский гражданин Сергей Кузнецов, подозреваемый в организации взрыва на газопроводах «Северный поток», показал характерный военный жест во время судебного заседания в Италии. Три поднятых пальца широко известны среди украинских военных, они символизируют либо национальную принадлежность, либо победу. До сих пор остается неясным, каким образом украинская сторона оказалась вовлечённой в этот международный скандал, связанный с нарушением целостности стратегических европейских газовых магистралей.