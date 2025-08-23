Путин: Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция падает
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что текущая высокая процентная ставка в стране носит временный характер. По его словам, падение инфляции позволит финансовым органам отреагировать на это.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе ожидается замедление роста инвестиций. Он пояснил, что высокий уровень ставки сокращает инвестиционный спрос.
«Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом», — сказал российский лидер.
А ранее в Банке России сообщили о планах по снижению ключевой ставки до конца 2025 года. Высокая ставка способствовала замедлению инфляции, росту курса рубля и стабилизации цен на жильё. В базовом прогнозе Центробанка отсутствие повышения ключевой ставки не предусмотрено, хотя альтернативные сценарии также рассматриваются для адаптации к возможным изменениям в экономической ситуации.