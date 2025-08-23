Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за организацию адресной помощи семьям участников специальной военной операции (СВО).

Губернатор сообщил, что в регионе создана система, при которой соцработники посещают квартиры родственников военнослужащих, поддерживая прямой контакт и избавляя близких от необходимости обращаться в учреждения. Российский лидер отметил, что подход соответствует требованиям, и поблагодарил за проделанную работу.

Кроме того, Никитин рассказал о мерах по реабилитации бойцов спецоперации, а также о реализации программы «Герои Нижегородской области».