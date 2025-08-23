Мессенджер MAX
Регион
23 августа, 00:01

Путин поблагодарил Никитина за помощь семьям участников СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за организацию адресной помощи семьям участников специальной военной операции (СВО).

Губернатор сообщил, что в регионе создана система, при которой соцработники посещают квартиры родственников военнослужащих, поддерживая прямой контакт и избавляя близких от необходимости обращаться в учреждения. Российский лидер отметил, что подход соответствует требованиям, и поблагодарил за проделанную работу.

Кроме того, Никитин рассказал о мерах по реабилитации бойцов спецоперации, а также о реализации программы «Герои Нижегородской области».

А ранее Путин пообещал восстановить все объекты в Курской, Брянской и Белгородской областях, пострадавшие в ходе специальной военной операции. Он уточнил, что речь идёт как о крупных предприятиях, так и о малом и среднем бизнесе. Российский лидер подчеркнул, что Курская область и другие приграничные регионы получат внимание и поддержку.

Тимур Хингеев
