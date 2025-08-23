Путин оценил меры поддержки демографии в Нижегородской области
Путин: Меры поддержки демографии в Нижегородской области нужно тиражировать
Владимир Путин и Глеб Никитин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин отметил высокую эффективность демографических мер, реализуемых в Нижегородской области. В рамках рабочей поездки в Саров и встречи с губернатором Глебом Никитиным глава государства заявил о необходимости распространения опыта региона на другие субъекты РФ.
Никитин предоставил российскому лидеру отчёт о программе поддержки демографии, которая включает в себя как финансовые, так и нефинансовые меры помощи семьям.
«Глеб Сергеевич, хорошие программы. Их нужно пообсуждать будет в правительстве и в администрации и тиражировать. Они, просто я уверен, дадут хорошие результаты», — сказал Путин, выслушав доклад.
Ранее замглавы Национального родительского комитета Пётр Попов сообщил, что прогрессивная шкала декретных выплат может серьёзно повысить рождаемость и снизить финансовые риски для матерей в период отпуска по уходу за ребёнком. По мнению эксперта, оптимальной суммой выплаты будет 80 процентов от зарплаты до декрета. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.