Путин оценил меры поддержки демографии в Нижегородской области

Президент России Владимир Путин отметил высокую эффективность демографических мер, реализуемых в Нижегородской области. В рамках рабочей поездки в Саров и встречи с губернатором Глебом Никитиным глава государства заявил о необходимости распространения опыта региона на другие субъекты РФ.

Никитин предоставил российскому лидеру отчёт о программе поддержки демографии, которая включает в себя как финансовые, так и нефинансовые меры помощи семьям.

«Глеб Сергеевич, хорошие программы. Их нужно пообсуждать будет в правительстве и в администрации и тиражировать. Они, просто я уверен, дадут хорошие результаты», — сказал Путин, выслушав доклад.