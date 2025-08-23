«Чревато рисками»: Эксперт объяснила, почему разморозка продуктов при комнатной температуре опасна

При неправильной разморозке мяса или рыбы в продуктах могут активно размножаться патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу, листерию и кишечную палочку. Особенно это актуально в летний период, когда температура воздуха способствует ускоренному росту бактерий. Об этом Life.ru рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

Размораживание при комнатной температуре, особенно на кухонной поверхности, категорически не рекомендуется. При таком способе внешние слои мяса или рыбы быстро нагреваются до температуры выше 5-10°C, и в этих зонах начинается активный рост бактерий, которые могли остаться на размораживаемом продукте после фасовки. В то же время внутренние слои продукта остаются замороженными, и при последующем оттаивании микроорганизмы из внешней оболочки будут постепенно переходить внутрь. Мария Золотарёва Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Аналогичная ситуация происходит при разморозке в горячей воде. Размораживание в холодной воде допустимо только в экстренных случаях и при соблюдении строгих условий: продукт должен быть помещён в герметичный пакет, а воду нужно менять каждые 30 минут. Однако даже при соблюдении этих мер часть питательных веществ может вымываться, а риск нарушения температурного режима остаётся, предупреждает эксперт.

Также следует помнить о том, что вакуумная упаковка в комбинации с температурой 30-35°C являются благоприятными условиями для размножения в продуктах возбудителей ботулизма, которые вырабатывают термостабильный ботулотоксин, не влияющий на цвет и запах продукта. Поэтому перед размораживанием вакуумную упаковку стоит удалять.

«Использование микроволновой печи для разморозки также чревато рисками. В этом случае нагрев происходит неравномерно, и в отдельных участках продукта может начаться термическая обработка, в то время как другие остаются замороженными. Это создаёт условия для роста бактерий и ухудшает органолептические свойства мяса и рыбы», — сообщила специалист.

Оптимальным способом разморозки мяса и рыбы в домашних условиях является медленное оттаивание в холодильнике при температуре от +2 до +5 °C. Такой режим позволяет сохранить текстуру продукта и минимизировать риск развития микробного загрязнения. Важно размещать мясо или рыбу в закрытой посуде, чтобы исключить контакт с другими продуктами и предотвратить перекрёстное загрязнение.

Если необходимо ускорить разморозку в холодильнике, можно использовать металлическую подложку — алюминий обладает высокой теплопроводностью и способствует более равномерному оттаиванию. Также рекомендуется заранее разделять мясо и рыбу на порционные куски перед заморозкой — это существенно сокращает время разморозки и снижает риски.

«Важно помнить, что повторная заморозка продуктов, особенно после разморозки при комнатной температуре, недопустима. Это не только ухудшает вкусовые качества, но и может привести к серьёзным пищевым отравлениям», — заключает собеседница Life.ru.