В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полёты

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли введённые ранее ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале официального представителя Федерального агентства воздушного транспорта Артёма Кореняко.

«Аэропорт Саратов («Гагарин»). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 3:40 по московскому времени. Меры действовали свыше трёх часов, они вводились для обеспечения безопасности полётов. За это время на запасной аэродром отправился один самолёт.

Позднее ограничения на приём и выпуск самолётов сняли и в аэропорту Волгограда. Там ограничения действовали три с половиной часа.