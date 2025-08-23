Мессенджер MAX
23 августа, 01:10

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В аэропортах Саратова и Волгограда сняли введённые ранее ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале официального представителя Федерального агентства воздушного транспорта Артёма Кореняко.

«Аэропорт Саратов («Гагарин»). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 3:40 по московскому времени. Меры действовали свыше трёх часов, они вводились для обеспечения безопасности полётов. За это время на запасной аэродром отправился один самолёт.

Позднее ограничения на приём и выпуск самолётов сняли и в аэропорту Волгограда. Там ограничения действовали три с половиной часа.

Все аэропорты России возобновили работу после ограничений
Ранее Росавиация лишила авиакомпанию «Ангара» права самостоятельно готовить авиаспециалистов из-за серьёзных нарушений в учебном процессе. Решение об аннулировании сертификата собственного учебного центра перевозчика было принято по результатам внеплановой проверки, при которой обнаружились нарушения федеральных авиационных правил (ФАП-289) в процессе обучения персонала. Теперь для подготовки своих кадров компания должна обращаться в сторонние сертифицированные учебные заведения.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Общество
  • Волгоградская область
  • Саратовская область
