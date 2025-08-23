Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
23 августа, 01:27

Путин отметил успех разъяснительной работы в снижении потребления алкоголя

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о положительном эффекте разъяснительной работы и пропаганды в борьбе с употреблением алкоголя. Заявление главы государства прозвучало на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Никитин сообщил Путину о снижении уровня потребления крепкого алкоголя в регионе. Российский лидер отметил, что такие меры действительно дают хорошие результаты.

«Разъяснительная работа, пропаганда в хорошем смысле слова даёт результаты», — отметил глава государства.

А ранее академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение, что реклама безалкогольного пива на телевидении фактически является обходом закона и формирует у зрителей позитивное отношение к употреблению алкоголя. Он подчеркнул, что гораздо полезнее отдавать предпочтение чаю, который обладает тонизирующим эффектом, а также соблюдать питьевой режим — употреблять не менее 2–3 литров воды в день, что способствует нормализации метаболизма.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Глеб Никитин
  • Общество
  • Нижегородская область
