Путин отметил успех разъяснительной работы в снижении потребления алкоголя

Президент России Владимир Путин заявил о положительном эффекте разъяснительной работы и пропаганды в борьбе с употреблением алкоголя. Заявление главы государства прозвучало на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Никитин сообщил Путину о снижении уровня потребления крепкого алкоголя в регионе. Российский лидер отметил, что такие меры действительно дают хорошие результаты.

А ранее академик РАН Геннадий Онищенко высказал мнение, что реклама безалкогольного пива на телевидении фактически является обходом закона и формирует у зрителей позитивное отношение к употреблению алкоголя. Он подчеркнул, что гораздо полезнее отдавать предпочтение чаю, который обладает тонизирующим эффектом, а также соблюдать питьевой режим — употреблять не менее 2–3 литров воды в день, что способствует нормализации метаболизма.