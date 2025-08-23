На Солнце зафиксирована вспышка класса М длительностью 72 минуты

Вечером в пятницу, 22 августа, на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса М продолжительностью 72 минуты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова (ФГБУ «ИПГ»).

«22 августа в 21:51 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 72 минуты», — заявили в институте.

Отмечается, что обычно вспышки на Солнце сопровождаются выбросами плазмы, облака которой могут достигать Земли и вызывать магнитные бури. При этом, согласно прогнозам, 23 августа магнитное поле должно быть стабильным, с отдельными периодами неустойчивости.