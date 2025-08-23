Путин ответил шуткой на благодарность атомщиков в Сарове

Во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове президент России Владимир Путин отшутился на слова благодарности, прозвучавшие в его адрес.

Один из специалистов поблагодарил главу государства, заявив, что без его содействия коллектив, вероятно, не справился бы с поставленными задачами. В ответ Путин заметил: «Свято место пусто не бывает».