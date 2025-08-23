Украина призвала Белоруссию не приближаться к границе во время учений с РФ

МИД Украины выступил с обращением к Минску, призвав воздержаться от действий, которые могут быть расценены как провокационные в период российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В документе подчёркивается, что Белоруссия оказывает поддержку специальной военной операции. Украинская сторона предостерегает белорусское руководство от необдуманных шагов и настоятельно рекомендует не подходить к границам и не создавать угрозы для Сил обороны Украины.