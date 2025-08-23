Мать Пригожина прокомментировала версию об инсценировке смерти основателя ЧВК «Вагнер»
Мать основателя ЧВК Вагнер: Смерть Евгения Пригожина подтверждена тестом ДНК
Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire
Мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в интервью «Фонтанке» подтвердила, что не сомневается в факте смерти своего сына. Виолетта Пригожина отметила, что, несмотря на существующие в обществе сомнения относительно гибели её сына, все подобные теории опровергаются фактами.
«Мы бы тоже были рады этому. Но, к сожалению, (это не так. — Прим. Life.ru)», — сказала мать Пригожина.
Она подчеркнула, что гибель основателя ЧВК «Вагнер» подтверждена результатами ДНК-экспертизы, для проведения которой был использован сравнительный образец, предоставленный его сыном Павлом.
Ранее мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном. Виолетта видела сына в последний раз 15 августа 2023 года, а уже 23 августа он погиб. Женщина подчеркнула, что в его поведении ощущалась некая обреченность. Она также добавила, что не располагает информацией о причинах произошедшего.