23 августа, 04:55

Мать Пригожина прокомментировала версию об инсценировке смерти основателя ЧВК «Вагнер»

Мать основателя ЧВК Вагнер: Смерть Евгения Пригожина подтверждена тестом ДНК

Евгений Пригожин. Обложка © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в интервью «Фонтанке» подтвердила, что не сомневается в факте смерти своего сына. Виолетта Пригожина отметила, что, несмотря на существующие в обществе сомнения относительно гибели её сына, все подобные теории опровергаются фактами.

«Мы бы тоже были рады этому. Но, к сожалению, (это не так. — Прим. Life.ru)», — сказала мать Пригожина.

Она подчеркнула, что гибель основателя ЧВК «Вагнер» подтверждена результатами ДНК-экспертизы, для проведения которой был использован сравнительный образец, предоставленный его сыном Павлом.

Лайф публикует видео с могилы Пригожина
Ранее мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном. Виолетта видела сына в последний раз 15 августа 2023 года, а уже 23 августа он погиб. Женщина подчеркнула, что в его поведении ощущалась некая обреченность. Она также добавила, что не располагает информацией о причинах произошедшего.

