«Похоже на обречённость»: Мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном
Мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетта рассказала «Фонтанке», что видела сына в последний раз 15 августа 2023 года, а уже 23 августа он погиб. Женщина подчеркнула, что в его поведении ощущалась некая обреченность.
«Когда последний раз я его видела 15 августа, то могу сказать, что это было похоже на обречённость. А 23-го его не стало», — пояснила Виолетта Пригожина.
Она также добавила, что не располагает информацией о причинах произошедшего. По словам женщины, на месте крушения в Тверской области будет установлен памятник её сыну, для чего был выкуплен участок земли.
Напомним, что 23 августа 2023 года самолёт владельца ЧВК «Вагнер» потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Все погибли. Пригожина похоронили рядом с отцом на Пороховском кладбище в Петербурге.