Антироссийские ограничения не способны изменить ход конфликта на Украине — исход решается на поле боя, где Россия уверенно побеждает, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано он подчеркнул, что санкции утратили своё значение, а вопрос победы будет решён исключительно в бою. По его словам, предположение о поражении России звучит абсурдно.

«Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна», — заявил профессор.