23 августа, 05:18

В США раскрыли, что думают о завершении СВО

Профессор Миршаймер: Исход конфликта на Украине решится на поле боя и РФ победит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Антироссийские ограничения не способны изменить ход конфликта на Украине — исход решается на поле боя, где Россия уверенно побеждает, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

В интервью на YouTube-канале Эндрю Наполитано он подчеркнул, что санкции утратили своё значение, а вопрос победы будет решён исключительно в бою. По его словам, предположение о поражении России звучит абсурдно.

«Мысль о том, что русские проиграют, смехотворна», — заявил профессор.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отстранится от переговоров по Украине до встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как сообщает газета The Guardian, американский лидер придерживается мнения, что ключевым следующим шагом к разрешению кризиса должна стать именно прямая беседа Путина и Зеленского.

