На Харьковском направлении украинские военные вывели с линии фронта сразу несколько бригад, включая «элитные». Их позиции заняли подразделения территориальной обороны. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Отмечается отсутствие на линии боевого соприкосновения подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их позиции заняла тероборона», — говорится в сообщении.

В тыл также выведена 47-я отдельная механизированная бригада, которая в ВСУ считается «элитной». Таким образом, на передовой остаются менее подготовленные силы территориальной обороны.