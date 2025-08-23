РИАН: ВСУ убрали элитные бригады из Харьковщины и заменили их теробороной
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
На Харьковском направлении украинские военные вывели с линии фронта сразу несколько бригад, включая «элитные». Их позиции заняли подразделения территориальной обороны. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.
«Отмечается отсутствие на линии боевого соприкосновения подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их позиции заняла тероборона», — говорится в сообщении.
В тыл также выведена 47-я отдельная механизированная бригада, которая в ВСУ считается «элитной». Таким образом, на передовой остаются менее подготовленные силы территориальной обороны.
Ранее в Харьковской области российские военные нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады ВСУ, которая с первых дней спецоперации получала награды от экс-комика Владимира Зеленского. Командование и штурмовые группы скрывались в подвале школы в селе Лесная Стенка. Вечером туда была сброшена авиабомба ФАБ-3000, в результате чего около тридцати украинских военнослужащих погибли на месте, ещё десятки оказались под завалами.