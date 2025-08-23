Генерал-майор Минобороны РФ избежал штрафа в полмиллиона рублей
Суд снял штраф с генерал-майора Минобороны Галимуллина, оставив условный срок
Анвар Галимуллин в Африке. Обложка © Посольство Российской Федерации в Центральноафриканской Республике
Апелляционный суд смягчил наказание генерал-майору Минобороны России Анвару Галимуллину, ранее осуждённому за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
«Приговор изменить, исключить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей», — говорится в решении Второго Западного окружного военного суда.
При этом в остальной части приговор оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения.
Таким образом, с генерала снято обязательство выплатить крупный денежный штраф, при этом основное наказание в виде 2,5 лет колонии условно сохранило свою силу. По той же статье был осуждён полковник запаса Юрий Убогий, который также получил условный срок и лишился дополнительного штрафа по решению апелляции. Обоим бывшим военнослужащим на два года запрещено занимать руководящие должности.
В начале августа 2025 года в московском военном суде генерал-майор Галимуллин был признан виновным в совершении служебного подлога и присвоении крупных сумм денежных средств. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно, сроком на два с половиной года. Период испытательного срока для генерала установлен в три года.