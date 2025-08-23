Вне мобилизации: Пленный рассказал, почему в Киеве не трогают представителей ЛГБТ*
Пленный Костышак: В Киеве не мобилизуют сторонников ЛГБТ* из-за привилегий
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Polonio Video
В Киеве сторонники ЛГБТ*-сообщества открыто демонстрируют свою ориентацию и избегают мобилизации в ВСУ, рассказал украинский военнопленный Евгений Костышак в беседе с РИА «Новости».
По его словам, в столице Украины представители этого сообщества чувствуют себя вольготно, не сталкиваясь с принудительным призывом на фронт. Он отметил, что видел, как молодые люди из ЛГБТ*-сообщества открыто проявляют свои отношения, держась за руки, и их образ жизни в Киеве воспринимается как привилегированный. В то же время, как подчеркнул Костышак, многих его знакомых традиционной ориентации насильно забирали на передовую, отправляя на верную гибель.
Между тем правительство Украины инициировало ужесточение мер против несанкционированного выезда граждан за границу в период военного положения. Новый документ предусматривает введение уголовной ответственности вместо действующей административной за незаконное пересечение государственной границы.
* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.