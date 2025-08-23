Популярный журналист-иноагент получал деньги из-за рубежа через счёт жены

Мосгорсуд оставил в силе решение о включении журналиста Андрея Караулова* в реестр иностранных агентов. Установлено, что представитель СМИ финансировался из-за рубежа через банковский счёт своей супруги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Столичный отклонил апелляционную жалобу журналиста, оставив в силе решение о включении его в соответствующий реестр Минюста. Ведомство внесло Караулова* в список иностранных агентов в 2023 году на основании того, что он распространял материалы политического характера, получая зарубежное финансирование. Согласно данным, в 2022 и 2023 годах средства из иностранных источников поступали на личный счёт Варвары Прошутинской — жены журналиста и внучки известной телеведущей Киры Прошутинской. Как свидетельствуют материалы, она затем передавала эти деньги Караулову*.

Защита утверждала, что журналист лишь выражал своё мнение по актуальным вопросам и не занимался политической деятельностью под иностранным влиянием, однако суд счёл эти доводы несостоятельными.

Параллельно Караулов* фигурирует в уголовном деле о незаконной предпринимательской деятельности, связанной со сдачей внаём 11 столичных квартир, и объявлен в международный розыск.

Ранее известный политолог Сергей Марков* опроверг информацию о внесении его в реестр иноагентов, назвав это клеветой и ошибкой. Он заявил, что ему ничего не известно о таком решении Министерства юстиции. Однако в СМИ появилась информация о том, что Марков* был признан иноагентом. Предполагается, что причиной послужили его публичные выступления и участие в международных мероприятиях.