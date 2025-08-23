В МИД раскрыли, сколько россиян до сих пор находятся в секторе Газа

В секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников, сообщили РИА «Новости» в МИД РФ. Дипломаты поддерживают с ними прямую связь и помогают по индивидуальным обращениям. Сейчас помощь предоставляется тем соотечественникам, которые по различным причинам не смогли покинуть анклав во время основной эвакуации.

«По данным представительства России при Палестинской национальной администрации, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в конце 2023 года была проведена массовая эвакуация российских граждан и членов их семей из числа палестинцев — супругов и несовершеннолетних детей — после начала Израилем широкомасштабной военной операции в ответ на рейд боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда на самолётах МЧС были вывезены около 1200 человек, большинство из которых — женщины и дети.