Всего три буквы: Названы 16 российских городов с самыми короткими названиями

В России шестнадцать городов носят самые короткие названия, состоящие всего из трёх букв, такие как Бор, Обь и Оса. Об этом сообщили в Росреестре, ссылаясь на информацию из Государственного каталога географических названий.

Как уточнили в ведомстве, оператором каталога выступает Роскадастр. По данным каталога, к городам с минимальной длиной названия относятся Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя и Южа.