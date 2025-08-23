Мессенджер MAX
23 августа, 06:19

Всего три буквы: Названы 16 российских городов с самыми короткими названиями

В России 16 городов имеют названия из трёх букв

Город Шуя. Обложка © wikipedia / Paultoff

В России шестнадцать городов носят самые короткие названия, состоящие всего из трёх букв, такие как Бор, Обь и Оса. Об этом сообщили в Росреестре, ссылаясь на информацию из Государственного каталога географических названий.

Как уточнили в ведомстве, оператором каталога выступает Роскадастр. По данным каталога, к городам с минимальной длиной названия относятся Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя и Южа.

А Александровск-Сахалинский, расположенный на Дальнем Востоке, признан городом с самым длинным названием в России. Всего в России насчитывается 1242 города, однако Александровск-Сахалинский выделяется своей длинной формой названия, что придаёт ему особый статус. Жители этого города могут гордиться уникальным архитектурным и культурным наследием, дополненным рекордным названием.

