«Прокапаюсь и выйду»: Наркологи раскрыли «рэд флаг», который указывает на алкоголизм

За последние три года в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано более 18 тысяч человек, страдающих алкоголизмом. О том, какие программы реабилитации предлагают специалисты городским пациентам, рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Наркологи рассказали, как помочь алкоголику. Видео © tvspb.ru

Алкогольная зависимость является тяжёлым заболеванием, ломающим человеческие судьбы, и в клиниках проходят лечение те, у кого ещё есть последний шанс вернуться к нормальной жизни, осознав, что последняя рюмка уже выпита.

Один из пациентов по имени Артём уже четыре месяца строит новую жизнь, учась на своих ошибках. По его словам, он потерял себя за прошлый год, а его прежняя жизнь разбилась, словно бутылка. Мужчина не ищет оправданий, хотя причины для срывов были.

В городской наркологической больнице, помимо медикаментозной терапии, основной упор делается на психологическую работу и дисциплину. По словам медиков, пациентам важно заново научиться выстраивать свой день, в котором нет места алкоголю, а также признать факт болезни, что является одной из главных проблем на ранних стадиях, когда люди отгоняют от себя дурные мысли, сравнивая себя с теми, кому хуже.

«Это называется анозогнозия — неузнавание своей болезни. Частая фраза, когда пациенты говорят: «Я же — не алкоголик, я сейчас прокапаюсь и выйду, я же – не алкоголик, а вот они все, вот они — да», — объясняет заведующий отделением городской наркологической больницы Астемир Темиржанов.

Врачи отмечают, что их задача — не научить пациента контролировать дозу алкоголя, а помочь полностью отказаться от него, поскольку другого пути нет: человек либо живёт трезво, либо продолжает топить свою жизнь в вине.