Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 13:40

Не женщины: Нарколог назвал реальные причины мужского алкоголизма

Нарколог Ковтун опроверг заявление священника о вине женщин в алкоголизме мужчин

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун опроверг заявление священника РПЦ о вине женщин в алкоголизме мужчин. По его словам, данная зависимость формируется из-за совокупности факторов, среди которых можно выделить плохую экологическую обстановку, наследственность и психическую неустойчивость.

«Всё это становится причиной мужского алкоголизма. Женщины могут только дополнительно усугубить ситуацию, если у мужчины уже сформирована зависимость. Причём избавиться от пагубной привычки самостоятельно он уже не сможет, потому что в трезвости будет чувствовать себя подавленно», — отметил эксперт.

Драки и самогон: Нарколог раскритиковал советский метод борьбы с алкоголизмом
Драки и самогон: Нарколог раскритиковал советский метод борьбы с алкоголизмом

В свою очередь психиатр и психотерапевт Алексей Вилков подчеркнул, что мужчины чаще сталкиваются с алкоголизмом из-за особенностей психики. Они, в отличие от женщин, более эмоционально нестабильны, ищут новизну и острые ощущения, а также более склонны к употреблению различных психоактивных веществ. Поэтому чаще страдают в том числе и от алкогольной зависимости.

Собеседник «Вечерней Москвы» уверен, что мужской организм ярче реагирует на алкоголь, это способствует более быстрому развитию зависимости. Более того, при употреблении спиртного у мужчин выделяется больше гормона радости — дофамина. При его недостатке возникают фрустрация и негативные переживания, которые снова подталкивают человека к поиску стимулятора. Такой механизм способствует привыканию — сначала психологическому, а затем и физическому.

«Грехом не является»: Священник призвал не ставить знак равенства между алкоголем и алкоголизмом
«Грехом не является»: Священник призвал не ставить знак равенства между алкоголем и алкоголизмом

Напомним, ранее громкий скандал разгорелся после того, как глава церковного отдела по борьбе с зависимостями Валерий Сосковец высказал крайне спорное мнение относительно причин мужского алкоголизма. В своём заявлении, которое мгновенно вызвало бурную реакцию в Сети, он возложил ответственность за пагубную привычку мужчин на их жён.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar