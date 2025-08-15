Не женщины: Нарколог назвал реальные причины мужского алкоголизма

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун опроверг заявление священника РПЦ о вине женщин в алкоголизме мужчин. По его словам, данная зависимость формируется из-за совокупности факторов, среди которых можно выделить плохую экологическую обстановку, наследственность и психическую неустойчивость.

«Всё это становится причиной мужского алкоголизма. Женщины могут только дополнительно усугубить ситуацию, если у мужчины уже сформирована зависимость. Причём избавиться от пагубной привычки самостоятельно он уже не сможет, потому что в трезвости будет чувствовать себя подавленно», — отметил эксперт.

В свою очередь психиатр и психотерапевт Алексей Вилков подчеркнул, что мужчины чаще сталкиваются с алкоголизмом из-за особенностей психики. Они, в отличие от женщин, более эмоционально нестабильны, ищут новизну и острые ощущения, а также более склонны к употреблению различных психоактивных веществ. Поэтому чаще страдают в том числе и от алкогольной зависимости.

Собеседник «Вечерней Москвы» уверен, что мужской организм ярче реагирует на алкоголь, это способствует более быстрому развитию зависимости. Более того, при употреблении спиртного у мужчин выделяется больше гормона радости — дофамина. При его недостатке возникают фрустрация и негативные переживания, которые снова подталкивают человека к поиску стимулятора. Такой механизм способствует привыканию — сначала психологическому, а затем и физическому.